За первую половину января в Перми избавились от 65 незаконных граффити

На ул. Карпинского закрасили граффити

Олег Антонов

В первой половине января 2026 года сотрудники Городской административно-технической инспекции обнаружили 248 незаконных граффити, из которых 65 были устранены. Кроме того, было выдано 176 предписаний о приведении объектов в надлежащее состояние.

Наибольшее количество незаконных граффити было выявлено в Ленинском районе – 49 изображений, из которых 10 были удалены. В Свердловском районе обнаружено 44 незаконных рисунка, 4 из них были ликвидированы. В Мотовилихинском районе выявлено 43 незаконных изображения, 21 из которых было устранено.

В Кировском районе обнаружено 33 незаконных рисунка, 6 из которых были удалены. В Дзержинском районе выявлено 24 незаконных изображения, 10 из которых были ликвидированы. В Индустриальном районе обнаружено 23 незаконных рисунка, 9 из них устранены. В Орджоникидзевском районе выявлено 10 незаконных изображений, 5 из них удалены.

Большинство незаконных рисунков были обнаружены и устранены на фасадах зданий, трансформаторных будках, сетевых опорах, заборах и гаражах.

Напомним, в 2025 году было выявлено более 17,7 тыс. незаконных рисунков, из которых порядка 16,5 тыс. были устранены, что составляет 93% от общего числа выявленных. Также были задержаны двое граффитистов, которые наносили незаконные рисунки на фасадах зданий в центре города.

В мэрии напомнили, что размещение изображений на фасадах зданий и сооружений возможно только в специально отведенных местах и с согласия владельца объекта. За незаконное размещение рисунков предусмотрены штрафы.

