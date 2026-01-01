На юге Прикамья сотрудникам вернули 1,5 млн рублей долга по зарплате Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Чайковская городская прокуратура Пермского края, проверяя, как соблюдается трудовое законодательство, выяснила, что в 2025 году работникам местного коммерческого предприятия несвоевременно выплачивали зарплату, из-за чего образовалась задолженность в размере 1,5 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, работодателю тут же было вынесено представление. По постановлению прокурора виновные должностные лица понесли административное наказание по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Чтобы защитить права работников, прокурор подал в суд 20 исков о взыскании задолженности и компенсации за задержку. Все иски были удовлетворены. Задолженность перед сотрудниками полностью погашена.

