Пермяки первыми увидят фильм «Здесь был Юра» (18+) с Константином Хабенским Киноленту покажут в «Пермской синематеке» 22 января Поделиться Твитнуть

Жители Перми смогут первыми увидеть фильм «Здесь был Юра» (18+). После эксклюзивного показа, который пройдёт в краевой столице, состоится дискуссия, посвящённая затронутым в картине темам. Среди участников будет руководитель благотворительного фонда «Дедморозим» Надежда Ли. Она расскажет о реальной поддержке людей, оказавшихся в похожих обстоятельствах, что и герой, сыгранный Константином Хабенским.

В центре повествования киноленты — история двух 30-летних приятелей, Олега и Серёги, обитающих в коммуналке и стремящихся к славе рок-звезд. Их жизнь кардинально меняется, когда на их плечи ложится забота о 50-летнем Юре, дяде Олега, человеке с особенностями развития. Героям предстоит погрузиться в мир человека, чье восприятие и чувства отличаются от общепринятых. Подобные ситуации не редкость и в пермских реалиях.

Сюжет основан на реальных событиях из жизни автора, и такие истории можно встретить во многих пермских домах, например, в «квартирах будущего» «Дедморозим», где живут выпускники специализированных учреждений. Каждый из них уникален и стремится быть понятым, но часто сталкивается с непониманием. Социальные работники помогают им адаптироваться к самостоятельной жизни, и этим опытом важно делиться, отметила Надежда Ли.

Показы состоятся 22 января в «Пермской синематеке»: в зале № 2 в 18:30 и в зале № 1 в 19:00. После сеансов зрителей ждет обсуждение фильма с режиссером Сергеем Малкиным, актером Кузьмой Котрелёвым, исполнившим одну из главных ролей, и Надеждой Ли.

Отметим, программа «Служба будущего» пермского фонда «Дедморозим», которая действует в регионе, направлена на поддержку молодых людей с ДЦП, синдромом Дауна и миодистрофией Дюшенна. Благодаря помощи специалистов они получают возможность жить самостоятельно, насколько это возможно, вместо того чтобы оставаться в специализированных интернатах. Им помогают освоить бытовые навыки, научиться общаться и работать.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.