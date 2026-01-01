Жителя Прикамья осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ Поделиться Твитнуть

В Соликамске суд вынес приговор 65-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном хранении пороха. Мужчина был осужден по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В материалах дела сказано, что во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили в доме мужчины банку с веществом серого цвета и 40 охотничьих патронов калибра 12/70. Экспертиза установила, что изъятое вещество является порохом метательного действия массой 160,9 г и не имеет разрешительных документов.

Мужчина увлекался охотой на протяжении многих лет и владел охотничьим гладкоствольным ружьем. Весной прошлого года он не продлил разрешение на его хранение и сдал оружие в правоохранительные органы. Однако он забыл о наличии пороха и патронов, которые тоже необходимо было сдать.

Через некоторое время мужчина вспомнил о тайнике, когда решил продать сейф. Он не стал обращаться в лицензионно-разрешительную систему, а переложил все предметы в диван. За незаконное хранение патронов он был оштрафован по ст. 20.10 КоАП РФ на 5 тыс. руб.

За незаконное хранение пороха суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев условного лишения свободы и штрафа 10 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

