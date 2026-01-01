В Пермском крае резко подорожали услуги такси Также выросли цены на страхование автомобилей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре 2025 года в Пермском крае цены и тарифы на некоторые услуги выросли. Общее повышение составило 0,4%, сообщает Пермьстат.

За прошедший месяц значительнее всего увеличилась стоимость проезда в такси — на 16,8%. Также выросли цены на страхование автомобилей (на 6,7–7,2%), санаторно-курортные услуги (на 2,1%) и коммунальные платежи (на 1,7%). Услуги профессионального обучения и гостиниц подорожали на 0,8%.

В сфере бытовых услуг населению также наблюдался рост цен. В частности, увеличились расходы на ремонт жилья, услуги парикмахерских, фотоателье и ритуальные услуги (на 0,3–1,7%).

При этом некоторые услуги стали дешевле. Например, зарубежные туристические поездки подешевели на 10,9%, а проезд в поездах дальнего следования — на 7,6%.

По итогам декабря индекс потребительских цен в целом (включая продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги) в Пермском крае составил 100,5%.

