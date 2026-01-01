Сергей Силивоник возглавил филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

С 20 января на должность директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г. Березники назначен Сергей Силивоник, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора — главного инженера ОАО «Гродно Азот» (Республика Беларусь). В качестве директора филиала «Азот» Сергей Силивоник будет отвечать за операционную эффективность, промышленную безопасность, качество продукции, а также выполнение плановых показателей.

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

— «Мы рады приветствовать Сергея в нашей команде и надеемся, что, являясь опытным управленцем, он внесет существенный вклад в развитие производственного блока «Уралхима».

Справка:

Сергей Силивоник родился в 1982 году. В 2004 году окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности «Химическая технология производства и переработки неорганических материалов и веществ, технология минеральных удобрений солей и щелочей и общая химическая технология», специализация «инженер-химик-технолог», а в 2018 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Экономика и управление на предприятии промышленности», где получил квалификацию «экономист-менеджер». С 2004 года занимал ряд должностей в ОАО «Гродно Азот»: от аппаратчика выпаривания до начальника управления по реализации строительства азотного комплекса. С 2014 года — начальник цеха аммиак-4. С 2018 года — начальник управления по реализации строительства азотного комплекса. С 2019 года — главный инженер ОАО «Гродно Азот». С 2021 года — первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «Гродно Азот».

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет более 38 000 человек.

Настоящее сообщение не предназначено и не является офертой или частью оферты на продажу, предложением или частью предложения о приобретении, обмене или подписке на ценные бумаги в какой-либо стране. Настоящее сообщение не является проспектом ценных бумаг или документом, аналогичным проспекту ценных бумаг. Некоторые из заявлений в настоящем сообщении могут быть прогнозными заявлениями или заявлениями о будущих ожиданиях на основе имеющейся информации. Такие заявления, естественно, подвержены рискам и неопределенности. Компании Группы «Уралхим» не делают никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, полноты или актуальности таких заявлений. Ни при каких обстоятельствах компании Группы «Уралхим» и их аффилированные лица ни перед кем не будут нести ответственность за любые решения или действия, предпринятые такими лицами в связи с информацией и/или заявлениями в настоящем сообщении, или за любые возникшие у них, в связи с этим убытки.

Реклама. филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8i1RU2e4c3KujDeQ1REJbqfRzzoXWkvzPr2ZKmPjA3XHcRx7Zh

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.