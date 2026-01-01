Индекс потребительских цен на моторное топливо в Прикамье составил 99,8% В целом непродовольственные товары подорожали на полпроцента Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

За декабрь 2025 года цены на непродовольственные товары в Пермском крае возросли в среднем на 0,5%, об этом сообщает Пермьстат.

Отдельные категории детской, женской и мужской одежды, обуви и трикотажных изделий подорожали на 0,1-5,5%. Наиболее значительное повышение цен наблюдалось на женские халаты, утепленные комбинезоны для детей до года, мужские бельевые майки и футболки, женские трикотажные перчатки и кроссовки для взрослых (на 3,7-5,5%).

Цены на галантерею, мебель, электротовары, бытовые приборы, средства связи, телерадиотовары, ювелирные изделия и стеклянную посуду увеличились на 0,1-5,8%. Моющие и чистящие средства, а также парфюмерно-косметические товары подорожали в пределах 0,2-6,2%.

В то же время импортные подержанные легковые автомобили, автомобильные шины, велосипеды, строительные материалы и наручные часы снизились в цене на 2%.

Индекс потребительских цен на моторное топливо составил 99,8%. Основное влияние на этот показатель оказало снижение стоимости бензина марок АИ-95 и АИ-92 на 0,2-0,3%. При этом дизельное топливо и бензин марок АИ-98 и выше подорожали на 0,8-1,4%.

Индексы цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) варьировались от 97,2% для омепразола до 103,7% для беталок ЗОК. Аналогичные показатели для медикаментов, не входящих в группу ЖНВЛП, составили 94,5-106,5%. Цены на медицинские товары и перевязочные материалы за месяц выросли на 0,1-3,6%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.