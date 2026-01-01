Цены на продовольственные товары выросли в Прикамье на 0,6% Особенно заметно подорожали огурцы Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за декабрь 2025 года зафиксировано увеличение стоимости продовольственных товаров на 0,6%, сообщает Пермьстат.

Интенсивно менялись цены на овощи. Особенно заметно подорожали огурцы, что связано с сезонными колебаниями.

Фрукты показали разнонаправленную динамику: некоторые виды снизились в цене на 0,2-7%, в то время как сухофрукты, яблоки, груши и виноград подорожали на 1,3-3,7%.

В декабре произошло повышение цен на говяжью и свиную печень (на 5,8%), пельмени, манты и равиоли (на 3%), индейку (на 2,4%), колбасы и мясные изделия (на 2,2%), копчёные и солёные рыбные деликатесы (на 3,9%), живую и охлаждённую рыбу (на 2,9%), разделённую лососёвую рыбу (на 2,2%), овощные консервы для детей (на 3%), детский творожок (на 2,7%), чёрный чай в пакетиках (на 6%), шоколад (на 4,9%), шоколадные конфеты с добавками (на 4,9%), какао (на 2,2%), а также муку (на 1,7%).

При этом некоторые продукты, такие как свинина, куры, куриные яйца, мороженые кальмары, сливочное масло, сахар, рис и гречневая крупа, подешевели на 4%.

Стоимость продукции в сфере общественного питания выросла незначительно — на 0,3%.

