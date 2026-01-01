Каждая пятая компания Пермского края столкнулась с острым дефицитом кадров в 2025 году Наиболее напряжённая ситуация сложилась в сфере гостиничного бизнеса и ресторанов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию hh.ru, в 2025 году большинство компаний Пермского края столкнулись с кадровыми трудностями. Острый дефицит персонала зафиксировали 17% организаций, ещё 28% испытывали нехватку сотрудников по множеству направлений, а 42% сталкивались с проблемами при поиске отдельных специалистов. Лишь 10% работодателей отметили минимальные сложности, и только 2% заявили об отсутствии кадрового дефицита.

Наиболее напряжённая ситуация сложилась в сфере гостиничного бизнеса, ресторанов, общественного питания и кейтеринга: острой нехваткой персонала там озабочены 32% компаний. В логистике аналогичную проблему назвали 27% работодателей. По 22% организаций сообщили о серьёзном дефиците в розничной торговле, лёгкой промышленности, строительстве и недвижимости. В добывающей и перерабатывающей отраслях — 21%, в сфере услуг для бизнеса и населения — 18%, в финтехе — 16%. Наиболее стабильной оказалась IT-отрасль: лишь 5% компаний указали на острый дефицит, тогда как 44% сталкивались с трудностями только при подборе узкопрофильных специалистов.

Основной причиной кадровых проблем половина (50%) опрошенных компаний назвала неконкурентоспособный уровень заработной платы. Завышенные требования к кандидатам указали 32% работодателей, тяжёлые или непривлекательные условия труда — 28%. Недостаточно сильный работодательский бренд отметили 23%, а 20% признали, что руководители, принимающие решения о найме, не всегда обладают достаточными навыками для эффективного отбора. Дополнительно 9% сочли свою отрасль малопривлекательной для соискателей, а 3% указали на медленную или неэффективную работу рекрутеров.

Отдельное внимание заслуживает роль автоматизации: 23% пермских компаний связывают трудности с подбором персонала с высокой долей ручного труда и недостаточной цифровизацией процессов. Это замедляет найм и увеличивает нагрузку на HR-подразделения.

«Скорость и удобство найма сегодня становятся ключевыми факторами конкурентоспособности бизнеса, — отмечает Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал. — Компании активно оптимизируют HR-процессы: 52% уже сокращают количество этапов собеседований, чтобы быстрее делать предложения кандидатам. Расширяется использование нетрадиционных каналов поиска: 41% внедряют реферальные программы, 33% ищут специалистов через социальные сети, 15% применяют HR-tech-решения, а по 11% используют AI-инструменты и гибкие форматы работы. Такие меры позволяют ускорить подбор, снизить нагрузку на команды и повысить общую эффективность найма».

