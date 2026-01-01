Суд обязал управляющую компанию привести в порядок дом в Прикамье Судебное решение уже вступило в силу Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Александровский городской суд Пермского края 6 октября 2025 года полностью удовлетворил иск Государственной жилищной инспекции Пермского края к муниципальному унитарному предприятию «ЯйваДом». Решение принято в защиту прав жителей многоквартирного дома № 3 по ул. Первомайской в рабочем посёлке Яйва. Об этом сообщает инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН).

Поводом для разбирательства стала письменная жалоба жильцов на неудовлетворительное содержание общего имущества. В ходе проверки инспекция выявила серьёзные нарушения: кровля дома находилась в аварийном состоянии — с трещинами, отверстиями в покрытии скатной кровли и признаками грибкового поражения.

Управляющей компании было выдано предписание об устранении всех недостатков, однако оно осталось без исполнения. В связи с этим инспекция обратилась в суд.

Суд обязал МУП «ЯйваДом» устранить выявленные нарушения в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу. На сегодняшний день решение уже вступило в силу.

В случае невыполнения требований в установленный срок инспекция примет меры для принудительного исполнения судебного акта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.