В Перми из-за ремонта без воды останутся микрорайоны Гайва и Заозерье Будет организован подвоз в социально значимые объекты

Олег Антонов

С 11:00 во вторник, 20 января, для проведения аварийно-восстановительных работ в Перми будет временно отключена водопроводная насосная станция «Северная» по ул. Кабельщиков, 23б. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье», добавив, что ремонтные работы продлятся ориентировочно два часа.

В связи с этим без воды останутся жители микрорайонов Гайва и Заозерье.

Для обеспечения населения водой будет организован подвоз в социально значимые объекты.

