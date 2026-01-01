В Прикамье запустили ежегодную благотворительную акцию «Умножай любовь» Она приурочена к Международному дню детей, больных раком Поделиться Твитнуть

Фонд "Берегиня"

Фонд «Берегиня» запустил ежегодную благотворительную акцию «Умножай любовь», приуроченную к Международному дню детей, больных раком (15 февраля). Её символ — небольшой значок в виде сердечка, который можно получить за пожертвование и тем самым оказать поддержку детям с онкологическими заболеваниями. В 2026 году фонд намерен распространить 17 тыс. таких сердечек.

За восемь лет проведения акции её участниками собрано свыше 9 млн руб. Только в прошлом году к сбору средств присоединились школы, дошкольные учреждения, предприятия, рестораны, творческие коллективы и просто неравнодушные жители Перми и Пермского края, собрав более 3 млн руб. Эти средства позволили фонду оказать помощь 81 семье: оплатить срочные перелёты в федеральные клиники, консультации специалистов, лечение и жизненно важные лекарства, а также приобрести второй аппарат ИВЛ для отделения интенсивной терапии.

Один из тех, кто напрямую ощутил пользу от акции, — 17-летний Андрей Кустов из Осы. После тяжёлого курса лечения онкологии ему ежегодно требуется реабилитация. В 2025 году благодаря средствам, собранным в рамках акции, Андрей смог пройти курс в подмосковном центре «Русское поле».

«В центре мы прошли полный курс: обследования, консультации врачей, индивидуальные занятия ЛФК для укрепления спины — ведь после лучевой терапии у сына в поясничном отделе искривление позвоночника, — рассказывает мама Андрея Ольга Александровна. Но главное — работа с психологами. Они молодцы! После занятий со специалистами сын стал более открытый, спокойный и общительный! А еще в центре его ждал сюрприз — встреча с друзьями, которых он не видел несколько лет. Спасибо участникам акции, благодаря которым мой сын получил бесценную помощь! Вы даете нашим детям возможность жить!»

Присоединиться к акции и поддержать детей с онкологией может каждый: достаточно зайти на сайт умножайлюбовь.рф, зарегистрироваться и внести взнос от 200 руб. После этого значок-сердечко можно получить в офисе фонда «Берегиня» (ул. Мира, 41в, офис 6).

Традиционно к акции подключаются целыми коллективами — школами, детскими садами, предприятиями и профсоюзами. Для участия организации необходимо при регистрации указать своё название и желаемое количество значков.

Акция «Умножай любовь» продлится весь февраль. В её рамках фонд планирует собрать 3,5 млн руб. на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

