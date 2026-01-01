Аукцион на оказание услуг санавиации в Прикамье признан несостоявшимся Единственная заявка не соответствовала требованиям Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Пермском крае не смогли выбрать компанию для оказания авиационных услуг в медицинских целях на юге региона. Электронный аукцион признан несостоявшимся. На него поступила только одна заявка, и та не соответствовала требованиям.

Заказчиком выступала Чайковская центральная городская больница, а начальная цена контракта составляла 45 млн руб. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2026 года.

Подрядчик должен обеспечивать транспортировку пациентов, сопровождающих лиц, бригад скорой помощи и медицинских работников воздушным судном для санитарно-авиационной эвакуации; заниматься перевозкой медицинских изделий, лекарств, дезинфектантов, крови и других медицинских грузов для исследований, консультаций и противоэпидемических мер и пр.

В техзадании аукциона также указан список населенных пунктов, где имеются посадочные площадки для вертолётов санавиации подрядчика: Чайковский, Барда, Большая Соснова, Елово, Куеда, Оса и Чернушка.

