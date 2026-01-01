Разбившийся в Прикамье вертолёт вылетел из родного села погибшего пилота Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Центрального МСУТ СК России

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), вертолёт Robinson R44, который разбился в Пермском крае, вылетел из с. Елпачиха Бардымского округа, откуда и должен был вернуться. Елпачиха — это родное село погибшего пилота Ильяса Гимадутдинова, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, 7 января в районе базы отдыха «Ашатли-парк» произошла авиакатастрофа. Вертолёт столкнулся с тросами горнолыжного подъёмника и рухнул. В результате погибли два человека: пилот и пассажир, оба являлись предпринимателями — Ильяс Гимадутдинов и Эльмир Коняков.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и основной версией произошедшего считается ошибка пилотирования.

