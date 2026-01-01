Пермский «Молот» одержал первую победу в домашней серии Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ пермская команда «Молот» на своём льду обыграла ХК «Динамо-Алтай» со счётом 3:2.

Гости открыли счёт в начале встречи, но пермяки смогли отыграться и выйти вперёд. В третьем периоде игра выровнялась, и только в конце матча «Молот» реализовал численное преимущество, что позволило пермскому клубу одержать победу.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Малявин, Виктор Пластинин и Руслан Галимзянов.

Следующий матч «Молот» проведёт дома в среду, 21 января.

