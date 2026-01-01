В Красновишерске установят два новых котла Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

Правительство Пермского края выделит дополнительные средства из резервного фонда для модернизации теплоснабжения в Красновишерске. Об этом информирует perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.

«На котельных №1 и №3 будут установлены два современных котла мощностью 5 МВт каждый», — уточнили в ведомстве.

На котельной №2 уже введён в эксплуатацию новый котёл, и сейчас там идут пусконаладочные работы. В администрации округа рассказали, что после установки оборудования его проверят на работоспособность и безопасность.

«Теплоноситель подаётся в систему только после того, как котёл полностью готов и прошёл все необходимые испытания, чтобы оборудование работало стабильно и без сбоев», — пояснили в министерстве ЖКХ. На котельной №11 также установлен новый котёл, ведутся работы по его обвязке и подготовке к запуску.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.