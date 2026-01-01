Комбинат в Краснокамске вложил в техобновление 870 млн рублей Современное оборудование установлено в трёх ключевых подразделениях Поделиться Твитнуть

Картонно-бумажный комбинат (КБК) «КАМА», входящий в лесопромышленную группу «Свеза», подвёл итоги инвестиционной деятельности за 2025 год. Вложения в модернизацию производства и развитие инфраструктуры за отчетный период достигли около 870 млн руб.

Эти средства были направлены на увеличение мощности линии по производству мелованного картона (FBB). В трёх ключевых подразделениях — древесно-подготовительном цехе, цехе беленой химико-термомеханической массы (БХТММ №2) и картоноделательной машине №9 (КДМ №9) — было установлено современное оборудование. В частности, на меловальной установке КДМ №9 модернизировали кромочные устройства, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 5,2 тыс. тонн.

Кроме того, инвестиции были направлены на цифровизацию и автоматизацию производственных процессов, а также на обновление вспомогательной инфраструктуры, включая ремонт автодорог, электросетей и эстакад. Особое внимание уделили созданию оптимального запаса критически важных деталей и узлов, таких как запасные валы и оборудование, что повышает надежность производства.

Группа компаний «Свеза» — это многопрофильный холдинг, который является одним из лидеров российского лесопромышленного комплекса. Группа вертикально интегрирована и охватывает полный цикл производства — от заготовки сырья до выпуска готовой продукции. В состав «Свезы» входят семь фанерных и один картонно-бумажный комбинат, а также три предприятия по производству картонной упаковки и специализированной бумаги. Дополнительно структура группы включает подразделения, занимающиеся заготовкой сырья («Свеза Ресурс»), производством биопродуктов («Свеза Биопродукт») и разработкой технологий на основе искусственного интеллекта («Свеза СмартЛайн»).

