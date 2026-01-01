С начала года в Перми в 2,5 раза вырос интерес водителей к автоуслугам Чаще всего пермякам нужен был выездной шиномонтаж Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начало 2026 года оказалось непростым для владельцев автомобилей во многих российских городах из-за аномальных снегопадов. В Перми водители чаще стали нуждаться в услугах эвакуации и отогрева, в выездном шиномонтаже и других видах автоуслуг. По сравнению с прошлым годом спрос на эти услуги вырос в 2,5 раза. Такие данные предоставили в "Авито".

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе компании, наиболее ощутимый скачок зафиксирован в запросах на замену аккумуляторной батареи — трёхкратный рост. Ненамного отстает услуга доставки топлива, популярность которой выросла почти втрое. Причиной тому — обширные пробки, затрудняющие доступ к АЗС.

Услуга буксировки продемонстрировала тоже почти троекратное увеличении спроса. Многие автомобили оказались в затруднительном положении из-за обильных осадков, что обусловило потребность в высвобождении их из снежных заносов. Средняя стоимость данной услуги составляет 1500 руб. Аналогичный рост показала услуга «прикуривания» автомобиля, средняя цена которой — 1 тыс. руб. Потребность в зарядке аккумулятора также увеличилась в 2,5 раза.

Выездной шиномонтаж стал популярнее на 75%. В сложных погодных условиях немногие готовы самостоятельно ехать в автосервис, поэтому они предпочитают вызывать специалистов, способных заменить шины прямо на месте. В среднем это обходится в 1500 руб. Спрос на отогрев автомобилей вырос на 13%.

Предложение услуг автопомощи тоже увеличилось — за год на 88%. Лидером по приросту стал выездной шиномонтаж (рост втрое). В топ-5 также вошли: отогрев авто (рост в 2,5 раза), буксировка (рост в 2,5 раза), замена и зарядка аккумулятора (рост в 2,5 раза) и доставка топлива (рост в 2 раза).

