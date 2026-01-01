Следователи СК России расследуют гибель трёх человек на пожарах в Прикамье ЧП случились в выходные Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Сотрудники Очёрского и Пермского межрайонных следственных отделов регионального управления СК России продолжают устанавливать обстоятельства гибели людей в результате пожаров, произошедших в минувшие выходные, сообщает пресс-служба следкома.

Так, 17 января после тушения пожара в частном двухэтажном доме в д. Верх-Потка Большесосновского муниципального округа было обнаружено тело мужчины 1950 г.р. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

А 18 января в с. Горубново Пермского муниципального округа пожар вспыхнул в частном доме. Пожарные спасли двух человек, но после ликвидации огня в доме было найдено тело женщины 1964 г.р. Ещё одна женщина, 1980 г.р., скончалась позднее в больнице. Предварительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при использовании печи.

Следователи СК России провели осмотры мест происшествий и назначили необходимые судебные экспертизы. По итогам проверок будут приняты процессуальные решения.

Региональное следственное управление напоминает жителям региона о важности соблюдения правил безопасности в быту: нельзя курить в постели и других не предназначенных для этого местах и оставлять включенные в сеть электронагревательные приборы без присмотра; нужно регулярно проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и вилок обогревателей; пользоваться только промышленными нагревательными приборами.

