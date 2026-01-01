Жители трёх городов Прикамья отправили на переработку более 700 тонн автомобильных шин Поделиться Твитнуть

В Пермском крае подведены предварительные итоги программы по бесплатному сбору и утилизации изношенных автомобильных шин. В 2025 году жители Перми, Березников и Соликамска сдали на переработку более 722 тонн старых автопокрышек. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В Перми акция проходила в рамках экологического проекта «ПРОшина», инициированного региональным оператором ТКО. Программа стартовала 1 апреля 2025 года при поддержке местных властей и администрации Пермского края.

С начала года по декабрь жители Перми, имеющие личный транспорт, сдали 522,8 тонны изношенных шин.

Напоминаем, по действующим правилам автомобильные шины нельзя выбрасывать на придомовые или муниципальные контейнерные площадки. Проект «ПРОшина» позволяет пермякам безопасно и законно утилизировать изношенную авторезину.

АО «ПРО ТКО» отмечает, что автомобильные шины не относятся к твердым коммунальным отходам, и сбор и утилизация этих отходов не входят в обязанности регионального оператора. Проект осуществляется на добровольной основе и финансируется за счет коммерческой деятельности, не связанной с транспортировкой ТКО, что не влияет на тариф за вывоз мусора.

В Березниках и Соликамске сбор автошин был организован ООО «Пермский краевой экологический оператор» (ООО «ПКЭО») совместно с местными властями. Благодаря усилиям ПКЭО жители Березников и Соликамска в 2025 году отправили на переработку 200 тонн автопокрышек.

Все собранные автомобильные шины направляются на переработку. Их измельчают, а полученную крошку используют для производства покрытий спортивных и детских площадок, кровельных материалов и модифицирования асфальтобитумных смесей. Кроме того, переработанные шины служат сырьем для создания пиролизного топлива.

Внедрение раздельного сбора отходов в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Согласно целям проекта, к 2030 году в Пермском крае планируется достичь стопроцентной сортировки отходов и снизить долю их захоронения на полигонах до 50%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.