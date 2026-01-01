Пермяков пригласили на встречу с известным хоккеистом и тренером Виталием Атюшовым «Час с чемпионом» состоится 20 января Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Во вторник, 20 января, в 15:00 на пермском «Бионорд Катке» пройдёт «Час с чемпионом». В этот раз гостем станет известный хоккеист и тренер Виталий Атюшов. Об этом сообщили в минспорта Пермского края.

За свою карьеру Атюшов играл на позиции защитника в таких командах, как «Дизель», «Молот-Прикамье», магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Атлант», «Трактор», «Амур» и «Нефтехимик».

Виталий Атюшов является обладателем Кубка Шпенглера (2005) и Кубка европейских чемпионов (2008). Также он входил в состав сборной России, завоевавшей звание чемпионов мира в 2009 году. После завершения спортивной карьеры Виталий Атюшов стал тренером и в настоящее время работает в тренерском штабе клуба «Молот».

Для участия во встрече необходимо зарегистрироваться на сайте пермьзимаспорт.рф.

