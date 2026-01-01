«Пермские моторы» задолжали дистрибьютору китайского бренда EDM 44 млн рублей Делом занялись судебные приставы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба АО «ОДК-Пермские моторы»

Федеральная служба судебных приставов открыла исполнительное производство в отношении АО «ОДК-Пермские моторы». Об этом «Новому компаньону» сообщили в региональном управлении ФССП, пояснив, что взыскать с предприятия необходимо 44,4 млн руб. В ведомстве ссылаются на решение Арбитражного суда Пермского края, выдавшего чебоксарскому ООО «КроносГранд» исполнительный лист на взыскание с АО «ОДК-ПМ» всей суммы.

Исполнительное производство открыто 16 января.

«Всё будет стандартно. Возбуждение, уведомление, пять дней для добровольного исполнения решения. Вынесение исполнительского сбора, арест счетов. Словом, весь комплекс мер принудительного исполнения», — прокомментировали «Новому компаньону» в ГУФССП по Пермскому краю.

В материалах дела сказано, что 29 июля 2024 года между заявителем и ответчиком был заключен годовой договор поставки материалов и оборудования на общую сумму 520 тыс. долларов. ООО выполнило условия договора, но денег за поставки не получило.

ООО обратилось в Арбитражное учреждение при Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России». Его решением от 31 октября 2025 года с АО «ОДК-Пермские моторы» в пользу заявителя взыскана задолженность 41,5 млн руб. основной задолженности по договору поставки продукции, 2,1 млн руб. неустойки и 570 тыс. руб. арбитражного сбора. Должник тем не менее снова не исполнил обязательство. Тогда решением Арбитражного суда Пермского края в декабре 2025 года ООО выдан исполнительный лист для обращения к судебным приставам.

Компания «КроносГранд» (Чебоксары) известна на рынке металлорежущего инструмента с 2017 года. Является единственным дистрибьютором китайского бренда EDM на территории Российской Федерации.

«ОДК-Пермские моторы» занимается производством двигателей для гражданской авиации и промышленных газотурбинных установок, включая двигатели ПС-90А для самолётов Ил-76/Ил-78 и Ту-214.

