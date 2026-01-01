За неделю с улиц Перми вывезли более 92 тысяч кубометров снега Сегодня вывоз снега будет осуществляться во всех районах города Поделиться Твитнуть

В Перми подрядные организации продолжают расчищать улицы и тротуары от снега и льда. За последнюю неделю на городских дорогах днём трудились более 189 единиц техники и 230 дорожников, а ночью — 225 машин и 107 рабочих. За этот период было вывезено более 92 тыс. куб. метров снега, включая свыше 2,5 тыс. кубометров с территории ЖК «Арсенал», где поступали жалобы от жителей. На этих участках работы по уборке снега и его вывозу продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С начала декабря 2025 года подрядчики вывезли уже более 432 тыс. кубометров снега с улиц города.

19 января днём на улицах Перми работали около 196 единиц техники и 155 дорожных рабочих. В ночное время, при необходимости, количество техники и рабочих увеличится.

Сегодня вывоз снега будет осуществляться во всех районах города:

— Дзержинский район: ул. Куфонина и пр. Парковый;

— Ленинский район: ул. Спешилова;

— Орджоникидзевский район: улицы Щербакова, Лаврова и Кронита;

— Свердловский район: ул. Тимирязева и район Тихого Компроса;

— Кировский район: улицы Автозаводская и Юнг Прикамья;

— Новые Ляды: ул. Мира.

Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, нужно обращаться в обслуживающую дом организацию. При отсутствии реакции следует обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (ул. Клары Цеткин, 10а, тел.: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в районную администрацию.

