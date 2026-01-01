За неделю с улиц Перми вывезли более 92 тысяч кубометров снега
Сегодня вывоз снега будет осуществляться во всех районах города
В Перми подрядные организации продолжают расчищать улицы и тротуары от снега и льда. За последнюю неделю на городских дорогах днём трудились более 189 единиц техники и 230 дорожников, а ночью — 225 машин и 107 рабочих. За этот период было вывезено более 92 тыс. куб. метров снега, включая свыше 2,5 тыс. кубометров с территории ЖК «Арсенал», где поступали жалобы от жителей. На этих участках работы по уборке снега и его вывозу продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С начала декабря 2025 года подрядчики вывезли уже более 432 тыс. кубометров снега с улиц города.
19 января днём на улицах Перми работали около 196 единиц техники и 155 дорожных рабочих. В ночное время, при необходимости, количество техники и рабочих увеличится.
Сегодня вывоз снега будет осуществляться во всех районах города:
— Дзержинский район: ул. Куфонина и пр. Парковый;
— Ленинский район: ул. Спешилова;
— Орджоникидзевский район: улицы Щербакова, Лаврова и Кронита;
— Свердловский район: ул. Тимирязева и район Тихого Компроса;
— Кировский район: улицы Автозаводская и Юнг Прикамья;
— Новые Ляды: ул. Мира.
Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, нужно обращаться в обслуживающую дом организацию. При отсутствии реакции следует обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (ул. Клары Цеткин, 10а, тел.: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в районную администрацию.
