Новый епископ Соликамский и Чусовской Гавриил вступил в должность

фото: РПЦ

18 января 2026 года в Москве, в Тронном зале храма Христа Спасителя, после всенощного бдения патриарх Кирилл совершил чин наречения архимандрита Гавриила (Рожнова) в епископа Соликамского и Чусовского. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Чин наречения прошёл по решениям Священного синода от 26 декабря 2025 года.

Игумен Гавриил (Рожнов Роман Алексеевич) родился 10 января 1984 года в Луганске. В 1985 году был крещен в Боголюбском храме д. Козловка Воронежской области, где проживали его родители. С 1990 по 2000 год обучался в средней школе Козловки. Затем, с 2000 по 2005 год, получал образование на инженерно-экономическом факультете Воронежского государственного технического университета, окончив его с отличием по специальности «экономика и управление на предприятии». В 2002-2004 годах проходил военную подготовку при университете и получил звание лейтенанта запаса.

Будучи студентом, регулярно посещал Боголюбский храм, где помогал настоятелю иеромонаху Иоанну в алтарной службе.

В 2006 году Романа постригли в рясофор и приняли в братию монастыря.

В 2011 году Роман окончил Московскую духовную семинарию, а в 2015-м — Московскую духовную академию, обучавшись заочно. Его дипломная работа была посвящена истории строительства Оптиной пустыни в первой половине XIX века. С 2007 по 2017 год он служил помощником эконома в Оптиной пустыни.

17 марта 2017 года святейший патриарх Кирилл перевел Романа в Казанскую епархию. 3 апреля того же года митрополит Казанский и Татарстанский назначил его экономом Раифского Богородицкого мужского монастыря в поселке Раифа Зеленодольского района Республики Татарстан. 31 июля 2017 года он был назначен исполняющим обязанности настоятеля этой обители.

14 мая 2018 года Священный синод РПЦ принял решение назначить иеромонаха Гавриила наместником Раифского Богородицкого монастыря. С 2021 года он преподавал на кафедре богословия и философии Казанской православной духовной семинарии.

В 2023 году окончил магистратуру Казанского (Приволжского) федерального университета по направлению «теология» с профилем «менеджмент государственно-конфессиональных отношений: православная теология». В 2024 году получил диплом Московского института государственного администрирования по специальности «психология». В том же году поступил в аспирантуру Казанского (Приволжского) федерального университета по специальности «философия (философия религии и религиоведение)», где работает над кандидатской диссертацией на тему «Философско-религиозная критика этического натурализма новых атеистов».

26 декабря 2025 года Священный синод РПЦ избрал игумена Гавриила (Рожнова) епископом Соликамским и Чусовским. Место и время наречения и хиротонии архимандрита Гавриила оставлено на усмотрение патриарха Кирилла.

Напомним, с 21 октября 2016 года до 25 июля 2025 года архиепископом Соликамским и Чусовским был архиепископ Зосима (Остапенко). 25 июля 2025 года он вышел на покой. Указом патриарха от 8 сентября 2025 года ему разрешено совершать богослужения в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Москве.

