Депутаты ЗС Прикамья рассмотрят законопроекты о выпускниках вузов и мерах поддержки многодетных семей Стартовала первая в году пленарная неделя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пермского края, на первой в этом году пленарной неделе депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о поддержке молодых специалистов, работающих в сельской местности. Губернатор предложил увеличить выплаты выпускникам вузов со 150 до 350 тыс. руб., а специалистам со средним профессиональным образованием — со 100 до 250 тыс. руб. Ожидается, что размер выплат будет утверждаться правительством региона после окончательного принятия закона.

Также предложено отменить обязательное условие трёхлетней отработки в сельскохозяйственной организации после получения выплаты. Ранее такая выплата предоставлялась специалистам, уже отработавшим в сельхозпредприятии три года после получения единовременной выплаты.

В краевом парламенте отмечают, что это решение имеет важное значение для агропромышленного комплекса региона, так как позволит значительно увеличить «подъёмные» для молодых кадров, создав реальный стимул для работы в сельской местности.

Первое заседание года также посвящено вопросам поддержки многодетных семей. Молодежный парламент региона выступил с инициативой предоставления бесплатной юридической помощи многодетным родителям с тремя и более детьми.

После принятия закона семьи смогут получать консультации и помощь в составлении юридических документов от Государственного юридического бюро Пермского края. Это станет ещё одним практическим инструментом поддержки многодетных семей в решении их правовых вопросов.

Ещё одной темой обсуждения станет обновление регионального законодательства о науке и технической политике. Краевой минобр будет обязано публиковать информацию о своей деятельности на портале «Наука.рф» и сайте «Наука и инновации», как это требуется на федеральном уровне.

Региональные власти также будут содействовать публикации научных статей в ведущих изданиях по проектам, финансируемым из бюджета Пермского края, что станет обязательным условием для получения грантов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на авторов и повысить результативность научных проектов.

В рамках «правительственного часа» вице-премьер Алексей Чибисов представит информацию о перспективах и мерах поддержки развития БПЛА в регионе. Депутаты также заслушают доклад председатель Молодёжного парламента Прикамья Кирилла Попова о работе за прошлый год.

Первое в этом году пленарное заседание краевого парламента состоится 22 января.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.