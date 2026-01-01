Директора пермской фирмы осудили за уклонение от уплаты налогов на 9 млн рублей Ему назначили исправительные работы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесли обвинительный приговор главе коммерческой структуры за умышленное уклонение от уплаты обязательных налогов и сборов. Суд квалифицировал действия руководителя компании как сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере (ч.1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Согласно материалам дела, с июля 2023 года по июль 2024 года, гендиректор ООО допустил образование налоговой задолженности, превышающей 9 млн руб. При наличии возможности погасить долг за счёт дебиторской задолженности в размере не менее 10 млн руб., он направлял денежные средства на другие цели, пренебрегая интересами компании и государства.

Суд, учитывая мнение гособвинителя, назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% от заработной платы в пользу государства и штрафом.

