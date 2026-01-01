В Перми Крещенские купания посетили более 3 тысяч человек Нарушений общественного порядка не зафиксировано Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 19 января прошли торжества, приуроченные к религиозному празднику Крещение Господне. Безопасность участников мероприятий обеспечивали сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб.

В Перми на Крещение Господне состоялись праздничные богослужения. Для проведения крещенских купаний были подготовлены две купели: одна на Мотовилихинском пруду и вторая на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря в Свердловском районе. Эти места были специально оборудованы для безопасного спуска в воду, а также обеспечено дежурство спасателей и медицинских работников. В купаниях, по данным пресс-службы городской администрации, приняли участие свыше 3 тыс. человек.

Во время проведения богослужений и крещенских купаний за общественным порядком следили сотрудники полиции, представители МКУ «Пермская городская служба спасения», сотрудники МЧС России по Пермскому краю, охранники частных организаций, участники народных дружин и казаки. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

