В Прикамье задержали напавшего с пистолетом на кассира магазина Злоумышленника из Краснокамска будут судить за разбой Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Краснокамске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в совершении вооруженного ограбления кассира в одном из магазинов торговой сети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В отдел полиции «Краснокамский» поступило заявление об ограблении продавца-кассира в одном из сетевых магазинов.

Как выяснили сотрудники полиции, ранее судимый 29-летний мужчина вошёл в магазин на ул. Калинина, а затем, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, потребовал открыть кассу. Однако работница магазина объяснила, что открытие кассы невозможно без проведения операции покупки.

Попытки преступника взломать кассовый аппарат самостоятельно не принесли результатов. В этот момент продавщица успела воспользоваться тревожной кнопкой. Прибывшие сотрудники оперативной группы быстрого реагирования задержали злоумышленника и передали его прибывшим на место происшествия полицейским.

Позже в следственном отделе ОМВД России «Краснокамский» возбудили уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с использованием оружия или предметов, применяемых в качестве оружия»).

По предварительным данным, при нападении мужчина использовать пневматический пистолет. Сейчас злоумышленника заключили под стражу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.