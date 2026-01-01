Число заболевших гриппом и ОРВИ в Прикамье выросло на 53% За неделю выявлено более 14 тысяч новых случаев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 12 по 18 января 2026 года в Пермском крае зафиксировано 14080 случаев заражения гриппом и ОРВИ. Это на 53,1% больше, чем на предыдущей неделе. Эпидемиологический порог не превышен. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, чьи специалисты регулярно отслеживают уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также следят за распространением инфекционных агентов.

Согласно результатам лабораторных исследований, у пациентов с респираторными проявлениями обнаружены вирусы гриппа, а также другие возбудители — риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

В целях профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют часто мыть руки, избегать переохлаждения, проветривать помещение, не контактировать с больными, вести здоровый образ жизни: полноценный сон, свежий воздух, активность, сбалансированное питание, ежедневно гулять на свежем воздухе. При болезни немедленно обратиться к врачу.

