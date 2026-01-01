В Пермском крае 20 января ожидаются гололёд и изморозь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 20 января 2026 года в отдельных районах Пермского края прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия: возможны гололед и изморозь.

Синоптики предупреждают, что такие погодные явления могут привести к обрывам линий электропередачи, авариям на объектах жилищно-коммунального хозяйства, а также увеличению числа ДТП и заторов на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям соблюдать повышенную осторожность:

— не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций;

— при отключении электроснабжения обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности;

— водителям — снизить скорость, избегать резких манёвров и торможений, соблюдать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия;

— пешеходам — быть внимательными при передвижении и особенно осторожными при переходе проезжей части.





