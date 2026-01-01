В Пермском крае снизилась выдача потребительских кредитов Снижение составило 5,2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре 2025 года в Пермском крае выдача потребительских займов снизилась на 5,2%. Если в ноябре 2025 года этот показатель составлял 32,7 тыс. выданных кредитов, то в декабре — 31 тыс. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в топ-30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования, занимая 16-ю строчку рейтинга.

В целом по стране в декабре было выдано 1,54 млн потребительских кредитов (кредитов наличными), что на 5,7% меньше, чем в ноябре (1,63 млн). Это уже второй месяц подряд, когда наблюдается сокращение объемов розничного кредитования в этом сегменте.

Среди регионов-лидеров по числу выданных потребкредитов в декабре первые позиции заняли Москва (97,7 тыс. кредитов), Московская область (90,4 тыс.), Краснодарский край (67,0 тыс.), Тюменская область с учётом ХМАО и ЯНАО (55,4 тыс.) и Свердловская область (52,2 тыс.).

При этом наиболее заметное падение спроса на потребкредиты зафиксировано в Хабаровском крае — минус 12,5% по сравнению с ноябрём. Также значительное снижение отмечено в Приморском (-8,5%) и Алтайском (-8,5%) краях, Москве (-8%) и Красноярском крае (-7,9%).

