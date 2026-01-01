Участники СВО смогут посещать ООПТ в Прикамье бесплатно Минприроды расширило круг льготников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае расширен круг лиц, которым предоставлено право бесплатного посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого значения. Это решение принято в целях оказания поддержки и социальной защиты участникам СВО, сообщили в минприроды региона.

Право на льготу имеют:

— ветераны боевых действий;

— участники специальной военной операции;

— военнослужащие, добровольцы и лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии на территории Курской области, а также члены их семей.

Для этих категорий граждан вход на ООПТ Пермского края осуществляется без взимания платы.

Оформление пропусков для посещения охраняемых природных зон краевого значения обязательно для всех посетителей. Пропуск оформляется индивидуально на каждого человека.

Все оформленные пропуски будут отправлены на электронный адрес, указанный при заполнении данных первого посетителя.

Лицам, имеющим право на бесплатное посещение, нужно иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

Оформить пропуск можно на сайте Дирекции ООПТ Пермского края.

