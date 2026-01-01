Погрузка на железной дороге в Пермском крае снизилась в 2025 году
Наибольшую долю составили химические и минеральные удобрения
В 2025 году в Пермском крае на железной дороге было погружено 42,4 млн тонн грузов (это на 3,6 млн тонн меньше, чем в 2024-м). Наибольший объём пришелся на химические и минеральные удобрения. Об этом сообщает СвЖД.
Среди лидеров по объемам погрузки в регионе с января по декабрь выделяются следующие категории:
- химические и минеральные удобрения — 18,8 млн тонн;
- нефть и нефтепродукты — 7,8 млн тонн;
- промышленное сырье и формовочные материалы — 4,4 млн тонн.
Наибольший рост объемов зафиксирован в следующих категориях:
- цемент (+24,5%);
- химические и минеральные удобрения (+2,6%);
- химикаты и сода (+2,3%).
В декабре объём погрузки в регионе составил 3,6 млн тонн, что на 1,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
