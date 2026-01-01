Погрузка на железной дороге в Пермском крае снизилась в 2025 году Наибольшую долю составили химические и минеральные удобрения Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

В 2025 году в Пермском крае на железной дороге было погружено 42,4 млн тонн грузов (это на 3,6 млн тонн меньше, чем в 2024-м). Наибольший объём пришелся на химические и минеральные удобрения. Об этом сообщает СвЖД.

Среди лидеров по объемам погрузки в регионе с января по декабрь выделяются следующие категории:

- химические и минеральные удобрения — 18,8 млн тонн;

- нефть и нефтепродукты — 7,8 млн тонн;

- промышленное сырье и формовочные материалы — 4,4 млн тонн.

Наибольший рост объемов зафиксирован в следующих категориях:

- цемент (+24,5%);

- химические и минеральные удобрения (+2,6%);

- химикаты и сода (+2,3%).

В декабре объём погрузки в регионе составил 3,6 млн тонн, что на 1,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

