В Прикамье простились с погибшим на СВО многодетным владельцем таксопарка

фото предоставлено администрацией Оханского округа

В понедельник, 19 января, в Оханске прошла траурная церемония прощания с разведчиком-гранатометчиком штурмовой бригады Александром Моисеем, погибшим при исполнении воинского долга. Об этом сообщили власти муниципалитета и выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего.

Александр Моисей добровольно отправился на СВО в декабре прошлого года. Ранее у него уже был боевой опыт: в начале 2000-х он служил в Чечне и был награжден медалью «За службу на Кавказе».

После службы в армии Александр вернулся в родной город, где создал семью с четырьмя детьми. Он работал в электросетях, а затем открыл такси «Вояж».

На СВО за проявленное мужество был удостоен медали Жукова и медали «За отвагу».

На момент гибели Александру было 44 года.

