В Перми на 35% выросло число пунктов выдачи заказов Их общее количество превысило 2 тысячи

Константин Долгановский

За 2025 год число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Перми выросло на 35,23% и достигло 2046. По данным «Ъ», на 1 января 2025 года в городе действовало 1513 ПВЗ, что было результатом роста на 22,81% по итогам 2024 года.

На 1 января 2026 года по всей России насчитывался 226 381 ПВЗ — на 44,66% больше, чем годом ранее. Среди городов-миллионников наибольшее количество пунктов выдачи открыто в Москве (17 765, +24,01%), Санкт-Петербурге (8617, +27,72%) и Краснодаре (3473, +36,14%).

Ранее сообщалось, что в 2025 году пермяки чаще всего открывали франшизы в сферах автобизнеса, туризма и ПВЗ. Такие данные предоставили аналитики «Авито Бизнес 360». В частности, предложений в сфере ПВЗ стало больше на 82%, за полгода — на 48%, а за квартал — на 68%. Предложений в сфере аренды за год стало больше в три раза, а за квартал — на 38%.

