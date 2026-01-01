Фракция в заксобрании Пермского края изменит название Проект постановления внесён в ЗС Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Законодательном собрании Пермского края приняли решение о переименовании своей фракции в «Справедливая Россия». Соответствующий проект постановления, как сообщили в пресс-службе ЗС, уже внесён на рассмотрение в парламент региона.

Ранее на XV съезде партия восстановила своё прежнее название, под которым она существовала до 2021 года.

Партия была создана в 2006 году под названием «Справедливая Россия: Родина. Пенсионеры. Жизнь». В 2009 году её переименовали в «Справедливую Россию», а в 2021 году — в «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

