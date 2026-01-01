В Перми усовершенствовали способ строительства жилья из снега Его могут использовать для освоения Арктики Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

Ученые давно предлагают использовать снег для строительства жилья и других объектов для освоения Арктики. Традиционные материалы, такие как бетон или кирпич, дорого и трудно доставить в эти края, а снег лежит в Арктике большую часть года. Он бесплатный и хорошо сохраняет тепло. При этом строить из него обычным способом — вырезать блоки или заливать в формы — сложно. Во-первых, нужен особый снег. Во-вторых, это долго и сложно. В-третьих, при потеплении снег начинает пропускать холод, и строение быстро разрушается. Ученые Пермского политеха придумали новый способ работы со снегом. Они решили прессовать снег, одновременно слегка нагревая его. Это позволяет сделать из снега прочные блоки, которые хорошо удерживают тепло. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Чтобы проверить свою технологию, ученые построили из таких блоков небольшую хижину. Внутри они поставили обычную лампочку, которая выделяет тепло. За десять дней лампочка нагрела хижину с -21°C до +1°C. Это значит, что тепла одного человека (а лампочка выделяет столько же тепла, сколько и человек) достаточно, чтобы согреться в таком укрытии.

Кроме того, ученые проверили, как долго хижина будет сохранять тепло весной, когда на улице становится теплее. Оказалось, что даже при температуре +14°C на улице, внутри хижины еще три недели держалась температура около 0°C. Это произошло потому, что льду нужно много энергии, чтобы растаять. Поэтому сначала стены будут тратить тепло на таяние, а не на нагревание воздуха внутри.

Новый способ работы со снегом имеет несколько преимуществ: не нужен особый снег; строить из снега быстро и легко; снег хорошо сохраняет тепло; сооружение можно использовать не только зимой, но и весной.

