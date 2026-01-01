С 19 января в Перми изменились маршруты некоторых межмуниципальных автобусов Это связано с ремонтом участка ш. Космонавтов Поделиться Твитнуть

Для объезда закрытого участка ш. Космонавтов в Перми с 19 января внесены изменения в маршруты некоторых межмуниципальных автобусов. Об этом сообщили в минтрансе региона.

В прямом направлении до автовокзала Перми: от остановки «Печатная фабрика Гознак» автобусы № 104, 109, 169, 403, 339, 431 и 461 будут следовать по улицам Малкова, Фридриха Энгельса, Локомотивной, Екатерининской, Луначарского, Борчанинова и Пушкина.

В обратном направлении — по улицам Пушкина, Крисанова, Екатерининской, Ленина, Локомотивной, Фридриха Энгельса и Малкова.

Остановка «Гознак» в направлении автовокзала перенесена на ул. Малкова. На участке от Гознака до автовокзала промежуточных остановок нет.

Междугородные маршруты № 822, 648, 767 и 793 в прямом направлении до автовокзала Перми отправляются от остановки «Верхние Муллы» и следуют по улицам Оверятской, Встречной, Куфонина, Парковому проспекту, улицам Космодемьянской, Каменского, Папанинцев, Энгельса, Локомотивной, Луначарского, Борчанинова и Пушкина.

В обратном направлении автобусы едут по улицам Пушкина, Крисанова, Екатерининской, Ленина, 2-й Шоссейной, Строителей, Куфонина, Встречной и Оверятской и далее по ш. Космонавтов.

Остановочные пункты «Ул. Леонова» и «Печатная фабрика Гознак» не будут обслуживаться на маршрутах № 767 и 793. Вместо них автобусы будут останавливаться на остановке «М/р Парковый» в направлении Перми, «Красный Октябрь» в направлении из Перми и «Ул. Хохрякова» на ул. Екатерининской.

На маршрутах № 648 и 822 на участке от автовокзала до «Верхние Муллы» нет промежуточных остановок.

Маршрут № 689, следующий по маршруту Пермь—Чайковский через Юго-Камский и Осу, будет курсировать без изменений.

