Пермский краевой суд оставил в силе решение о котельной в Мотовилихе Имущество передадут муниципалитету

фото: Пермский краевой суд

Пермский краевой суд подтвердил решение Мотовилихинского районного суда Перми о расторжении договора купли-продажи земельного участка, модульной газовой котельной и газопровода высокого и среднего давления, а также о передаче этого имущества муниципалитету. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

В материалах дела сказано, что в сентябре 2024 года гражданин приобрёл у банкротящегося ООО ТПФ «Пассаж 1» эти объекты коммунальной инфраструктуры за 430 160 руб. По договору покупатель должен был обеспечивать теплом жилые дома и организации в Мотовилихинском районе Перми, предоставлять услуги по регулируемым тарифам, заключить соглашение с администрацией города и поддерживать объекты в рабочем состоянии. Однако уже в мае 2025 года жители района, из-за поломки котельной, перестали получать горячую воду, что стало наглядным примером недобросовестного отношения нового собственника к своим обязанностям.

Кроме того, новый владелец не включил котельную в реестр опасных производственных объектов, не получил лицензию на её эксплуатацию и попытался перепродать имущество за 18,8 млн руб., что в 43 раза превышало сумму, которую он заплатил. Мотовилихинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил расторгнуть договор купли-продажи, передать котельную, газопровод и землю в собственность города Перми, возместить покупателю 430 160 руб. из местного бюджета и признать последующие сделки по перепродаже объекта недействительными на основании ст. 132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которая регулирует особенности покупки и эксплуатации объектов социального назначения.

Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. Судебная коллегия краевого суда согласилась с выводами районного суда о недобросовестности действий ответчика и признала, что бездействие собственников привело к необходимости передачи спорных объектов теплоснабжающей организации ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» на время отопительного сезона для предотвращения чрезвычайной ситуации. Таким образом, Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

