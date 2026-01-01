Состав клуба «Амкар Пермь» пополнили Денис Михайлов и Максим Новиков Оба полузащитники Поделиться Твитнуть

К ФК «Амкар Пермь» присоединились два новых футболиста Денис Михайлов и Максим Новиков, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Денис Михайлов родился 23 июля 2003 года в с. Яндемирово (Марий Эл). Он воспитанник академии казанского «Рубина» и имеет опыт выступлений во Второй лиге за команды «Рубин-2», «Динамо» (Санкт-Петербург) и ФК «Муром». В прошлом сезоне играл в Первой лиге за нижнекамский «Нефтехимик», где провёл 15 матчей и забил один гол. Полузащитник будет выступать под номером 23.

Максим Новиков родился 28 июня 1995 года в г. Унеча (Брянская обл.). Воспитанник брянского футбола, он начал профессиональную карьеру в местном клубе «Динамо», за который выступал с 2017 по 2024 год, с перерывом в 2020-м. За это время Максим сыграл 150 матчей и забил 7 голов. После этого защищал цвета ульяновской «Волги», с которой команда прошла путь от «Серебряной» до «Золотой» лиги и в 2025 году получила путёвку в Первую лигу. Последние полгода Максим провёл в белгородском «Салюте», где сыграл в девяти матчах и отдал одну результативную передачу. Полузащитник будет выступать под номером 88.

