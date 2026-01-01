Малогабаритные квартиры на вторичном рынке Перми подорожали на 13,4% Квадратный метр в таком жилье вырос в цене на 17,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Маленькие квартиры, включая студии и однокомнатные площадью до 32 кв. м, значительно выросли в цене на вторичном рынке. Аналитики федерального портала «Мир квартир» обобщили данные за 2025 год и выяснили, что квадратный метр таких квартир подорожал почти на 12%, а средняя стоимость квартиры увеличилась на 9%. В Перми квадратный метр в таком жилье подорожал на 17,5% — до 131,4 тыс. руб., а сами квартиры — на 13,4%, до 3,4 млн руб.

Наибольший рост цены «квадрата» отмечен в Курске (+64,1%), Череповце (+30%), Ижевске (+28%). В то же время цены на квадратный метр снизились в Сургуте (—7,8%), Новокузнецке (—5,9%) и Мурманске (—5,2%).

Стоимость предложений по малогабаритным квартирам наиболее заметно увеличилась в Курске (+59,9%), Череповце (+25%) и Барнауле (+22,4%). Наибольшее снижение цен произошло в Новокузнецке (—11,5%), Сургуте (—8%) и Мурманске (—6,3%).

Предложение малогабаритных квартир сократилось на 6%.

«Небывалый рост цен на маленькие квартиры в Курске обусловлен жилищными сертификатами для жителей приграничных районов, которые можно использовать для покупки вторичного жилья. В целом по России рост цен за 2025 год оказался втрое меньше по сравнению с 2024-м. Однако малогабаритные квартиры подорожали больше, чем стандартные. Это логично, так как в условиях ограниченного доступа к кредитам в первую очередь реализуются самые бюджетные варианты. Поэтому спрос на них остается высоким, а исчезновение дешевых объектов повышает среднюю стоимость», — отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.