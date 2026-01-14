Мошенники стали рассылать фишинговые сообщения от «Госуслуг» Поделиться Твитнуть

Киберполиция РФ

Мошенники рассылают фишинговые сообщения от «Госуслуг», якобы информируя пользователей, что их электронный адрес больше не может использоваться для получения уведомлений, и предлагая обновить данные. В письме содержится просьба перезвонить в «техническую поддержку» по указанному номеру при возникновении вопросов. Об этом предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В сообщении злоумышленники имитируют официальный стиль: используют похожие логотипы, обращаются к получателю по имени и даже предупреждают, что нельзя передавать коды подтверждения посторонним. Однако это лишь часть уловки. Цель мошенников — заставить человека позвонить по указанному номеру, где его попросят назвать конфиденциальные данные.

Киберполиция напомнила, что единственным официальным email-адресом портала «Госуслуги» является no-reply@gosuslugi.ru. Любые другие письма, даже внешне похожие на официальные, следует считать подозрительными.

