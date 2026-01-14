Мошенники стали рассылать фишинговые сообщения от «Госуслуг»
Мошенники рассылают фишинговые сообщения от «Госуслуг», якобы информируя пользователей, что их электронный адрес больше не может использоваться для получения уведомлений, и предлагая обновить данные. В письме содержится просьба перезвонить в «техническую поддержку» по указанному номеру при возникновении вопросов. Об этом предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В сообщении злоумышленники имитируют официальный стиль: используют похожие логотипы, обращаются к получателю по имени и даже предупреждают, что нельзя передавать коды подтверждения посторонним. Однако это лишь часть уловки. Цель мошенников — заставить человека позвонить по указанному номеру, где его попросят назвать конфиденциальные данные.
Киберполиция напомнила, что единственным официальным email-адресом портала «Госуслуги» является no-reply@gosuslugi.ru. Любые другие письма, даже внешне похожие на официальные, следует считать подозрительными.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.