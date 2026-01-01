В Перми на улице Грачёва из-за плохого состояния закрывают детскую поликлинику Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С этой недели детская поликлиника № 4, расположенная по ул. Грачева, 12 в Перми, будет работать в здании поликлиники по ул. Лебедева, 42. Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, решение принято из-за неудовлетворительного технического состояния здания на ул. Грачева. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Чтобы избежать перегрузки и очередей в поликлинике на ул. Лебедева, часть прикреплённых участков будет переведена в новое здание — по ул. Шмидта, 56а.

При этом первый этаж здания по ул. Грачева, 12 продолжит функционировать: там останутся рентген-кабинет и пункт забора биоматериалов.

