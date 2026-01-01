За сутки в Пермском крае произошло девять пожаров Есть погибший и пострадавшие Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

За последние сутки, 18 января 2026 года, на территории Пермского края потушили девять возгораний. Из них четыре пожара произошли в Перми, по одному — в Сивинском, Березовском, Пермском, Большесосновском и Чернушинском муниципальных округах. В результате этих происшествий есть погибший и пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых случаев возгорания 18 января на территории края работали 187 профилактических групп, состоящих из 432 человек. Они провели 1635 обходов жилых домов, инструктировали по мерам пожарной безопасности 2866 человек, раздали 2295 информационных листовок.

В МЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности при использовании печного отопления и электрооборудования. Запрещено использовать неисправные отопительные приборы. При обнаружении признаков пожара нужно немедленно звонить по телефонам «01», «101», «112».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.