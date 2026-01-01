Ещё одну ледовую переправу открыли в Прикамье Всего в регионе открыто шесть ледовых переправ Поделиться Твитнуть

Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа

С 9 часов утра 19 января в Кунгурском округе Пермского края открылась новая ледовая переправа. Она соединяет село Троица и посёлок Ильича через Сылву на территории Насадской сельской администрации. Максимальная грузоподъёмность переправы составляет 3 тонны, сообщили в поисково-спасательной службе муниципалитета.

По данным МЧС, на сегодняшний день в Пермском крае действуют шесть ледовых переправ, включая вновь открытую. Остальные расположены следующим образом:

— в Соликамском округе — между посёлком и деревней Тюлькино;

— в Гайнском округе — от урочища Лугдын до посёлка Кебраты;

— в Оханском округе — между Оханском и посёлком Юго-Камский;

— в Кунгурском округе — от села Насадка до деревни Мостовая;

— в Чусовском округе — от посёлка Верхнечусовские Городки до Красной Горки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.