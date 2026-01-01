За неделю в ДТП в Перми пострадали 13 человек Один погиб Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Автодор"

С 12 по 18 января 2026 года в Перми произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали 13 человек, двое из них — несовершеннолетние, один человек погиб. Об этом сообщили в ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1576 нарушений правил дорожного движения.

В частности, 36 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 41 водитель не имел при себе водительского удостоверения. Выявлено 15 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, 155 случаев непредоставления преимущества пешеходам, 163 нарушения ПДД самими пешеходами, 45 нарушений правил перевозки детей.

Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям города с просьбой строго соблюдать Правила дорожного движения, заботиться о безопасности своей и окружающих.

