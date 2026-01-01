Пермь стала одним из лидеров в ПФО по числу посуточных бронирований квартир Исследовался период новогодних праздников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Приволжском федеральном округе в период новогодних праздников с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года наблюдался значительный рост спроса на посуточные квартиры и загородные дома. Количество бронирований увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает платформа «Авито Путешествия».

Наибольшей популярностью пользовались крупные города округа. Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа и Пермь стали лидерами по числу бронирований — 59% всех запросов на аренду квартир в ПФО. Средняя цена за сутки аренды квартиры в этот период составила 4315 руб. В Казани средняя стоимость аренды достигала 5600 руб., в Нижнем Новгороде — 5960 руб., в Самаре — 3330 руб., в Уфе — 3120 руб. и в Перми — 3165 руб.

Среди загородных домов пользователи предпочитали направления с живописной природой и возможностью уединенного отдыха. Хвалынск в Саратовской области, Ломовка и Белорецк в Башкортостане, а также Губаха в Пермском крае стали самыми востребованными местами для аренды. На эти направления пришлось 28% всех заявок на аренду загородной недвижимости в округе. Средняя стоимость аренды загородного дома составила 14 072 руб. в сутки. В Хвалынске цена достигала 12 910 руб., в Казани — 17 020 руб., в Ломовке — 12 560 руб., в Губахе — 11 690 руб., в Белорецке — 12 270 руб.

Наиболее востребованными форматами размещения в городах стали однокомнатные квартиры, на которые пришлось 16% всех бронирований, и двухкомнатные квартиры с долей 9%. Среди загородных домов популярными были дома (39% бронирований) и коттеджи (8%).

В среднем гости ПФО бронировали квартиры на три ночи, а загородные дома — на двое суток. Квартиры чаще всего арендовали компании из трех человек, в то время как загородные дома предпочитали группы из пяти человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.