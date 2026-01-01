Проблемная ипотека на вторичном рынке жилья в Прикамье выросла в 2,5 раза И достигла 2,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

К началу декабря 2025 года сумма просроченной ипотечной задолженности по покупке готового жилья в Пермском каре (с учётом неплатежей более 90 дней и без учёта ипотеки на строящееся жильё) составила 2,7 млрд руб. За 11 месяцев этот показатель вырос на 1,6 млрд руб., что составляет увеличение на 145%. В 2024 году прирост был значительно меньше — всего 16%, отмечают эксперты коллекторского агентства «Долговой консультант».

В целом задолженность по ипотеке в Прикамье на 1 декабря составила 269,7 млрд руб., доля просроченной ипотеки в портфеле достигла 1,01%.

Наибольший прирост просроченной ипотеки за 11 месяцев 2025 года зафиксирован в Республике Тыва (в 4,8 раза), Республике Марий Эл (в 4 раза), Республике Крым (3,7 раза) и Тюменской области (в 2 раза). В абсолютных значениях лидерами стали Московская область (на 9,7 млрд руб.), Москва (+7,99 млрд), Краснодарский край (+7,75 млрд), Тюменская область (+4,8 млрд) и Санкт-Петербург (+4,8 млрд).

«В целом по России темпы роста проблемной задолженности по ипотеке в 2025 году оказались в три раза выше по сравнению с 2024 годом. Объём увеличился на 94 млрд руб. против 32 млрд. Мы ожидаем, что после декабря итоговый годовой результат будет ещё более тревожным», — комментирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.