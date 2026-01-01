Средняя стоимость нового автомобиля в Пермском крае снизилась на 6% Lada Granta стала самой подорожавшей моделью в регионе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным «Авто.ру Оценка», средняя стоимость нового автомобиля в Пермском крае снизилась на 5,8% по итогам 2025 года, достигнув 2,61 млн руб. Особенно заметно подешевела популярная модель Haval.

В начале 2025 года российский рынок новых автомобилей столкнулся с сокращением продаж и избытком складских запасов, что привело к устойчивому снижению средней стоимости с марта по август. Однако затем ситуация изменилась: укрепление позиций новых отечественных марок, таких как Tenet и Solaris, и повышение розничных цен на модели текущего года выпуска привели к противоположным тенденциям. В результате по всей стране средняя стоимость нового китайского автомобиля с августа по декабрь увеличилась на 8,3%, достигнув 3,82 млн руб. Отечественные производители показали ещё более значительный рост: средняя цена их автомобилей поднялась на 22% и к концу года составила 1,95 млн руб.

В Пермском крае за год средняя цена нового автомобиля снизилась на 5,8% и составила 2,61 млн руб. Среди подешевевших моделей лидирует Haval Jolion, чья стоимость снизилась на 4,3% и теперь составляет 2,52 млн руб. В то же время Lada Granta стала самой подорожавшей моделью в регионе, её цена увеличилась на 5,4% и достигла 1,15 млн руб.

