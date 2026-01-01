В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Максимом Бабиковым Его призвали в рамках мобилизации 2022 года Поделиться Твитнуть

Фото: "Парма-Новости" / предоставлено родственниками погибшего

В зоне специальной военной операции на территории Украины при исполнении воинского долга погиб 34-летний житель Кудымкарского округа Максим Бабиков. Об этом пишет местное издание «Парма-Новости» со ссылкой на родственников погибшего.

Известно, что его отправили на СВО в рамках мобилизации осенью 2022 года. Иных данных об участнике спецоперации не сообщается.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 20 января в с. Ошиб в 12:00. Мужчину похоронят в д. Мелехина.

С момента начала СВО погибло 400 уроженцев и жителей Коми-Пермяцкого округа (на передовой, в медицинских учреждениях и военных подразделениях).

