В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Максимом Бабиковым
Его призвали в рамках мобилизации 2022 года
В зоне специальной военной операции на территории Украины при исполнении воинского долга погиб 34-летний житель Кудымкарского округа Максим Бабиков. Об этом пишет местное издание «Парма-Новости» со ссылкой на родственников погибшего.
Известно, что его отправили на СВО в рамках мобилизации осенью 2022 года. Иных данных об участнике спецоперации не сообщается.
Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 20 января в с. Ошиб в 12:00. Мужчину похоронят в д. Мелехина.
С момента начала СВО погибло 400 уроженцев и жителей Коми-Пермяцкого округа (на передовой, в медицинских учреждениях и военных подразделениях).
